Боррель заявил, что ЕС направит на Украину специалистов по борьбе с киберугрозами

На Украину отправятся специалисты по предотвращению кибератак из ЕС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз намерен отправить на Украину специалистов по борьбе с кибератаками. Об этом в четверг 13 января заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Такое заявление он сделал по итогам неформальной встречи глав министерств обороны стран Евросоюза.

Боррель отметил, что проблема кибербезопасности – это один из рисков, стоящих перед Украиной и напомнил, что ЕС уже организовал в этой стране консультационную миссию для противостояния гиперугрозам.

«ЕС продолжает поддерживать Украину. У нас уже есть консультационная миссия на Украине, которая уже вносит вклад в обеспечение повышения устойчивости противостояния гиперугрозам. Но мы продолжим делать больше… Мы готовимся отправить миссию, чтобы помочь украинцам противостоять кибератакам, что является одним из рисков, которые стоят перед ними», - цитирует Борреля РИА Новости.

Ранее министр обороны Украины заявил, что военно-учебная миссия ЕС в этой стране позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования Вооруженных сил Украины, что присущи государствам-членам Европейского Союза.