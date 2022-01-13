В Ленинградской области за два года достроят все проблемные объекты и передадут их пострадавшим дольщикам

В 2021 году в Ленинградской области ключи от своих квартир получили около 8 тысяч пострадавших дольщиков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Ленинградской области намерены за два года завершить строительство всех проблемных жилых объектов. Глава региона Александр Дрозденко 13 января рассмотрел план восстановления прав пострадавших дольщиков по всем объектам-долгостроям до конца 2023 года. К строительству правительство области собирается привлекать инвесторов из числа стабильно работающих в регионе застройщиков, готовых взяться за завершение проблемных объектов. Кроме того, будут задействованы механизмы федерального Фонда развития территорий (эта организация стала правопреемником Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства).

В плане, рассчитанном до конца 2023 года, для каждого проблемного объекта определены источники финансирования и расписаны механизмы работы. Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул: важно встретиться с каждым пострадавшим дольщиком, необходимо подробно разъяснить людям, как и когда будут достроены их дома.

- Необходимо, начиная с 20 января, провести штабы с дольщиками и подробно разъяснить принятые решения по каждому проблемному объекту, - отметил глава региона.

Губернатор Александр Дрозденко поручил представителям строительного блока региона в дальнейшем тщательно контролировать сроки и объем выполненных на проблемных объектах работ.

Сейчас в ведении Фонда развития территорий находятся 104 проблемных объекта. В этом году организация займется достройкой 50 домов. Далее Фонду планируется передать еще более 20 домов. Привлеченные областными властями инвесторы в настоящий момент достраивают 28 объектов.

Число пострадавших от недобросовестных застройщиков ленинградцев постоянно сокращается. В 2021 году в новые квартиры вселились около восьми тысяч пострадавших дольщиков. Благодаря планомерной работе правительства Ленинградской области были достроены и введены в эксплуатацию 27 долгостроев. Дольщикам еще 12 домов были выплачены денежные компенсации.

Так, например, в сентябре прошлого года завершилась история одного из самых печально известных долгостроев Ленинградской области. Жильцы корпуса «Мир» ЖК «Галактика» во Всеволожском районе получили ключи от новых квартир. Дом должны были сдать еще в 2018 году, однако из-за банкротства компании-застройщика «ГлавСтройКомплекс ЛО» строительство законсервировали. В 2019 году дело сдвинулось с мертвой точки благодаря вмешательству главы региона Александра Дрозденко. Губернатор привлек к строительству многоэтажки группу компаний ПИК. Новый застройщик приступил к работам в августе 2020 года, после подготовки проекта и согласования юридических процедур, и достроил жилой дом всего за год. Кроме того, с начала 2021 года в Ленинградской области были достроены и сданы в эксплуатацию проблемные многоэтажные дома от жилых комплексов «Карат», «Землянино», «Сокол», «Материк», «Дом на Коралловской», «Северный вальс», «Галактика» и «84 Высота».