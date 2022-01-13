Четыре самолета Ил-76 с российскими десантниками вернулись из Казахстана в Иваново

Посадка самолетов Ил-76МД выполнялась в сложных погодных условиях Фото: REUTERS

В Россию вернулись четыре самолета Ил-76МД, которые были направлены в Казахстан в рамках ОДКБ. На них на родину вернулись первые подразделения российских десантников из состава миротворческих сил, сообщили в Минобороны РФ.

"Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России", - сообщили в ведомстве.

Самолеты с десантниками вернулись с аэродрома "Алма-Аты" на аэродром "Иваново-Северный", в место своей постоянной дислокации. По данным Минобороны, посадка в России была непростой - из-за сильного бокового ветра и плохой видимости. Однако в итоге она прошла успешно.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия завершает мероприятия по вывозу своих граждан из Казахстана самолетами военно-транспортной авиации воздушно-космических сил (ВКС). Они были направлены в страну, чтобы вернуть на родину россиян, оказавшихся в Казахстане во время протестов.