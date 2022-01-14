Renascenсa: В Португалии проверяют законность предоставления гражданства Роману Абрамовичу

Роман Абрамович стал гражданином Португалии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Португальский Институт регистрации и нотариата (IRN) проверяет законность предоставления гражданства этой страны российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, сообщает издание Renascenсa.

Отмечается, что эту информацию подтвердили в министерстве юстиции Португалии, отметив, что подобное расследование выдачи национального паспорта – это стандартная процедура, когда появляются подозрения в возможных нарушениях, допущенных службами регистрации.

Между тем, представители бизнесмена уже заявили, что сам Абрамович и его команда «приветствуют любую проверку, поскольку она покажет, что гражданство было получено в соответствии со всеми правилами» передает агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в декабре прошлого года стало известно, что владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович получил португальское гражданство, что сделало российского миллиардера самым богатым гражданином Португалии. Об это сообщила газета Publico. По ее данным, бюрократическая процедура подтверждения прав на получение паспорта завершилась еще в апреле 2021 года, причем это было сделано в рекордно короткие сроки. Это уже третье гражданство Абрамовича, который в 2018 году стал гражданином Израиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Абрамович продает свой суперсамолет всего за 100 миллионов долларов

На вырученные деньги он сможет приобрести для «Челси» одного из самых дорогих в мире футболистов (подробности).