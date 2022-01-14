Минюст предложил запретить перевод денег за границу по исполнительным листам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Министерство юстиции России предлагает запретить перевод денег за зарубежные счета по исполнительным листам. Соответствующий законопроект направлен на межведомственное согласование.

Как рассказали в Минюсте «Известиям», благодаря документу будут сведены к минимуму случаи перечисления средств недобросовестным взыскателям, которые пытаются отмыть доходы, полученные преступным путем, уйти от налогов и вывести деньги за пределы России. В Центральном банке согласны, что законопроект позволит минимизировать сомнительные переводы, также поддерживает инициативу и Росфинмониторинг, поскольку к таким сомнительным операциям можно будет применять весь комплекс мер, предусмотренных законодательством.

Напомним, исполнительные листы выдаются на основании решений, приговоров и других судебных актов. По ним средства можно взыскивать в принудительном порядке. При наличии предъявлении листа банк обязан сразу же переводить деньги со счета должника взыскателю.