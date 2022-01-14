Концерты Тилля Линдеманна в Москве и Новосибирске перенесли из-за пандемии

Тилль Линдеманн Фото: скриншот с видео

Рок-исполнитель из Германии Тилль Линдеманн объявил о переносе сразу нескольких концертов, запланированных на январь 2022 года. Среди них выступления в Москве и Новосибирске. Об этом сообщается в Instagram музыканта.

Причиной отмены концертов послужило ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавируса.

Как пишет сайт "КП-Новосибирск" со ссылкой на данные местных организаторов, концерт в Новосибирске перенесли на 5 декабря 2022 года.

"Эпидемиологическая ситуация в мире резко ухудшается. Вводятся новые ограничения на международные рейсы, въезд и пребывание членов группы и команды, - говорится в тексте поста. - А проведение концертов в период роста заболеваемости небезопасно для посетителей".

Команда музыканта принесла извинения, что не может провести концерты в январе и пообещала, что выступит в этих же городах позднее. Купленные билеты останутся действительными на новую дату выступления, уточняется в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку аргументов, приведенных сибирскими общественниками, которые требуют запретить проведения концерта Линдеманна в Новосибирске.

В качестве аргументов активисты приводят проблемы Линдеманна с законом в России из-за его скандальных клипов.

В связи с этим Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области Антону Бадулину проверить доводы общественников, после чего доложить о полученных результатах.