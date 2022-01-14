Внезапная проверка боеготовности началась в Восточном военном округе Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В войсках Восточного военного округа (ВВО) объявлена внезапная проверка боевой готовности. Она проходит в рамках подготовки к проведению стратегических командно-штабных учений «Восток-2022», рассказали журналистам в Министерстве обороны России.

«В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Восток-2022» в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности», – сообщили в ведомстве.

Как отметили в российском Минобороны, военным предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения, а также выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб на удаленных полигонах. Во время проверки особое внимание уделят способности перевозить войска в установленные сроки.

Как писал сайт kp.ru, ранее учения начались в Центральном военном округе. В маневрах принимают участие около трех тысяч военнослужащих Западного военного округа. Учения проводятся в Белгородской, Брянской, Воронежской и Смоленской областях. Кроме того, в маневрах задействованы порядка 300 единиц боевой техники, среди которой танки Т-72 и БМП-2.

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