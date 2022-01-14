«Дай добро»: автомобильная компания Chery совместно с благотворительным фондом «Лавка радостей» превращают ненужные вещи в нужные

В рамках социальной инициативы автомобильная компания Chery установила для благотворительного фонда «Лавка радостей» 12 специальных ящиков по всей Москве, в которые можно отнести ненужную одежду и тем самым помочь другим людям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Специальная акция продлится до 15 февраля.

Начиная с 2012 года фонд «Лавка радостей» работал как благотворительный магазин, который транслировал идеи разумного потребления и социальной помощи. А теперь уже более трех лет функционирует как целая структура, собирая, сортируя и направляя вещи тем, кто нуждается в поддержке. Компания Chery в рамках совместной кампании поставили перед собой несколько задач. Расширить географию проекта – произвести и установить ящики для сбора вещей в новых местах в городе. А также привлечь внимание к этой теме и широко рассказать о деятельности фонда, чтобы вовлечь в инициативу как можно больше людей. Так, на сайте проекта организаторы приглашают пользователей социальных сетей стать амбассадорами кампании. Принять участие может любой человек, неравнодушный к проблемам общества и своими силами повлиять на результат проекта и сделать этот мир немного лучше.

Илья Алимов, директор по маркетингу марки Chery в России: «Каждый год мы освобождаем личное пространство для чего-то нового и нужного, но не все задумываются, что ненужное для кого-то может стать нужным и важным. Мы своей инициативой хотим обратить внимание, с одной стороны, на разумное потребление, а с другой стороны не столько дать вещи второй шанс, сколько дать людям возможность быть немного счастливее».

Полина Артемьева, специалист по медиа коммуникациям благотворительного фонда «Лавка радостей»: «Нам очень важно видеть, что крупные компании присоединяются к нашему общему делу – помощи нуждающимся и поддержке экологии. Наш совместный проект «Дай добро» – устойчивый шаг в сторону создания структуры доступной благотворительности. В прекрасном завтра большая часть наших бытовых действий будет напрямую или косвенно помогать людям!»

Более подробную информацию о проекте можно найти на сайте проекта: https://things.chery.ru/

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