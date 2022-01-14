Лавров обвинил НАТО в попытках «искусственно заманивать» новых членов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НАТО продолжает заманивать к себе новых членов, заявил на брифинге министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину в частности. Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО, от США о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться. То есть такое искусственное заманивание, расширение этой структуры, которая после холодной войны потеряла смысл своего существования. Попытки искусственно все это продлить продолжаются», – сказал дипломат.

По мнению Лаврова, Вашингтон и Брюссель взял откровенный курс на сдерживание Китая и России.

Как писал сайт kp.ru, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отказался от предложения России в качестве компромисса по расширению не принимать в НАТО Украину.

Напомним, на переговорах по гарантиям безопасности Россия потребовала от США «железобетонных гарантий», что Украина и Грузия не вступят в НАТО.

https://www.kp.ru/daily/27351.5/4531448/