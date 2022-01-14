Лавров заявил, что страны Запада способствуют негативному развитию событий

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Западные страны способствуют негативному развитию событий в мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 14 января, на пресс-конференции, приуроченной итогам года. Ее прямую трансляцию ведет министерство иностранных дел России на своем YouTube-канале.

Глава внешнеполитического ведомства РФ выразил мнение, что именно из-за действий Запада в мире накапливается конфликтный потенциал.

"Западные коллеги в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий, они взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которая базируется на уставе Организации объединенных наций, и ведут линию на подмену международного права своими правилами", - уточнил Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров РФ и США о гарантиях безопасности подтвердились ожидания Москвы касательно попыток Запада утвердить свое доминирование в мире.