Лавров заявил, что Россия готова к любому развитию событий в вопросе санкций

Сергей Лавров заявил, что Россия готова к любому развитию событий в вопросе западных санкций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что от США можно ждать "чего угодно" в вопросе санкций. Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу 14 января. Онлайн-трансляция пресс-конференции Лаврова доступна здесь на kp.ru.

Глава МИД сказал, что Россия готова к любому развитию событий в вопросе западных санкций.

Министр отметил, что за последние годы у РФ не осталось никаких иллюзий по поводу возможного развития событий в плане американских санкций.

"От них чего угодно можно ждать. Но смею вас заверить: мы готовы к любому развитию событий и в сфере экономики. У нас если и были какие-то иллюзии, то за последние семь лет эти иллюзии растаяли полностью ", - сказал Лавров.

Министр отметил, что Россия предпринимает меры, чтобы избавиться от существующих рисков в экономике, зависящих от структур, контролируемых западом. Прежде всего это касается высокотехнологических областей, уточнил он.

"Все механизмы экономических связей, которые зависят от контролируемых западом структур, они, конечно, содержат риски. Мы от этих рисков уже последовательно и быстро избавляемся. В том числе и прежде всего в высокотехнологичных областях", - сказал Сергей Лавров.

Ранее на kp.ru сообщалось, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал санкции США против Путина акцией, сравнимой с инициативой по разрыву отношений.