Начальник радиотехнических войск ВКС России Андрей Кобан арестован по обвинению в получении взятки Фото: Следственный комитет России

Суд арестовал начальника радиотехнических войск Воздушно-космических войск России Андрея Кобана по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Генерал-майор, по версии следствия, получил взятку в размере пяти миллионов рублей от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники, передает ТАСС. Обвинение попросило гарнизонный военный суд заключить Кобана под стражу до 20 апреля 2022 года.

Как писал сайт kp.ru, в декабре прошлого года ведущий сотрудник управления департамента Министерства обороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александр Лопатин был задержан по подозрению в получении взятки в размере 1,4 миллиона рублей. По версии следствия, в апреле 2021 он потребовал у генерального директора коммерческой фирмы взятку за беспрепятственную оплату изготовленного и поставленного компанией изделия в рамках госконтракта.