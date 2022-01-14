Лавров: участие военных НАТО в конфликте на Донбассе станет прямым столкновением с русскими людьми

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможное участие западных инструкторов во внутриукраинском конфликте на Донбассе станет переходом всех "красных линий", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 14 января, на пресс-конференции, приуроченной итогам года. Ее прямую трансляцию ведет министерство иностранных дел России на своем YouTube-канале.

Руководитель внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что при таком развитии событий произойдет фактическое столкновение военных НАТО и русских людей, которые проживают на Донбассе.

По словам Лаврова, и сейчас на Украине есть иностранные военные, но их количество измеряется не тысячами.

"Военнослужащие зарубежные там есть и много, - заявил глава МИД России. - Не в тысячах измеряется, как кто-то иногда по ошибке говорит, но там несколько сотен американцев, британцев и прочих".

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Лавров заявил о необходимости предпринять все меры для защиты граждан Российской Федерации, проживающих на Донбассе. Лавров отметил, что в этом регионе живут сотни тысяч россиян.