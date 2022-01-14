В России 14 января 2022 выявлено 23 820 случаев заражения коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедие сутки в России было выявлено 23 820 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 10 747 125 человек.

Наибольшее число новых заражений зарегистрировали в Москве, где суточный прирост составил 5 712 пациентов. Второе место по количеству заразившихся занимает Санкт-Петербург – там инфицировались 2 708 человек, на третьем месте по числу новых заболевших Московская область, где инфицировались 1 990 жителей.

За последние 24 часа новые случаи заболевания коронавирусом выявлены во всех 85 регионах России, при этом у 3 547 заразившихся (14,9%) болезнь протекала без клинических проявлений. Также за сутки зафиксированы 739 летальных исходов вследствие COVID-19. Всего от инфекции в стране с начала пандемии умерли 319 911 человек.

В связи с выздоровлением от коронавируса были выписаны 24 952 пациента, всего же число выздоровевших от COVID-19 в России достигло 9 809 300.

Как писал сайт kp.ru, накануне в стране зарегистрировали 21 155 случаев заболевания коронавирусом.