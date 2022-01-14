СБУ расследует масштабную атаку хакеров на сайты правительства и украинских министерств

Украинские правительственные ресурсы подверглись самой серьезной кибератаке за последние 4 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская Служба безопасности заявила о массовой хакерской атаке на ряд правительственных сайтов в ночь с 13 на 14 января. В частности, кибератаке подверглись сайты министерства иностранных дел, Минобразования, сайт Госуслуг «Дия» и других ведомств. Об этом в пятницу 14 января сообщает пресс-служба СБУ. Это была самая серьезная атака на госресурсы за последние 4 года.

На главных страницах сайтов, которые подверглись кибератаке, появились «сообщения провокационного характера», сообщает СБУ. Контент сайтов при этом не был изменен. В сообщениях, которые хакеры разместили на правительственных сайтах, в частности, на сайте МИД, было заявлено, что все личные данные украинцев будут выложены в свободный доступ в сети.

СБУ сообщает, что сведений об утечках персональных данных граждан Украины нет. В ведомстве информировали, что с целью недопущения распространения атаки на другие ресурсы, а также чтобы локализовать техническую проблему, была временно приостановлена работа ряда других правительственных сайтов.

«Служба безопасности Украины, киберполиция и Госспецсвязь совместно с соответствующими органами государственной власти занимаются расследованием инцидента и собирают цифровые доказательства», - заявили в СБУ.

Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, в частности, работает сайт госуслуг, остальные будут доступны в ближайшее время, сообщает Служба безопасности.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен направить на Украину группу специалистов по кибербезопасности.

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