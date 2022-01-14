Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Терпению России из-за Запада пришел конец, заявил журналистам глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 14 января 2022 года.

"Нашему терпению пришел конец, - подчеркнул Лавров. - Мы очень терпеливы, знаете, что мы долго запрягаем. Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать".

Осталось только дождаться, что ответит "ямщик на той повозке", продолжил мысль министр иностранных дел.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с опубликованием проектов документов договора с НАТО. Он отметил, что "не совсем обычный способ вести дискуссию" вызван тем, что страны Североатлантического альянса "довели" Россию.

Напомним, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Соединенным Штатам не следует надеться на компромиссы со стороны России на переговорах по гарантиям безопасности в Европе. По его словам, идти на уступки стоит Вашингтону.