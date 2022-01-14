В Минобрнауки заявили, что не будут вводить ковид-сертификаты для посещения вузов

В российских вузах не будут вводить пропуск по ковид-сертификатам как системную меру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Введение посещения вузов по ковид-сертификатам в качестве системной меры не обсуждается. Об этом заявил заместитель министра Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев. Замминистра коснулся этой темы в пятницу 14 января на Гайдаровском форуме, отметив, что вузы должны выполнять решения, принятые на уровне регионов.

«Что касается самостоятельных решений, то таких полномочий у вузов нет. И пока нет, как мы знаем, закона на федеральном уровне. Поэтому речи о каких-то системных решениях, конечно, не идет», - цитирует Афанасьева ТАСС.

Ранее на kp.ru сообщалось, что совет ректоров вузов Москвы и Московской области предложил пускать на занятие в столичных вузах только привитых от коронавируса студентов.

Также сообщалось, что Госдума не рассмотрит законопроект о введении ковид-сертификатов в общественных местах до февраля 2022 года.