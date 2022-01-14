Россияне рассказали, какую работу считают идеальной

Исследование: для россиян важна высокая зарплата и адекватность руководителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты сервиса "Зарплата.ру" провели исследование и выяснили, что более половины россиян (66%) назвали главным критерием идеальной работы высокую зарплату. Не менее важна для работников и своевременная индексация оплаты труда.

Среди дополнительных составляющих работы мечты, по мнению респондентов, является адекватность руководителя (70%), удобное территориальное расположение (57%) и профессиональные коллеги (44%), сообщает Lenta.ru.

При этом 60 процентов участников опроса отметили, что их нынешняя работа далека от идеала.

Самыми привлекательными сферами для трудоустройства оказались IT, телеком, финансы, банки, медицина, продажи и сфера услуг. Наименее привлекательные - транспортная, юридическая и развлекательная области.

Накануне россияне рассказали почему их привлекает дистанционный формат работы. В числе привлекательных факторов удаленной работы опрошенные называют экономию времени на дорогу в офис, рассказывает "Российская газета".

Ранее стало известно, что рекордное количество сотрудников в России уволились из-за скучной работы. Так, граждане стремятся к удаленному труду, который хорошо оплачивается и на котором ставят интересные задачи, передает телеканал "360"