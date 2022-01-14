Глава Минфина Силуанов заявил, что все решения властей РФ будут обеспечены финансами даже в случае новых санкций

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что все решения властей РФ будут обеспечены финансами. Фото: Александр ГЛУЗ

Российский Минфин заявил, что все решения властей РФ будут обеспечены финансами даже в случае введения новых санкций со стороны США. Об этом в четверг 14 января сказал глава Минфина Антон Силуанов на Гайдаровском форуме. Силуанов также выразил надежду, что Вашингтон не примет законопроект о дополнительных санкциях в отношении Российской Федерации.

«Надеюсь, что все-таки разум восторжествует, и этот законопроект так и останется законопроектом», - сказал Силуанов.

Министр выразил уверенность, что возглавляемое им ведомство найдет ответы для обеспечения финансами решений правительства.

«В случае, если так будет развиваться ситуация, мы найдем ответы для того, чтобы обеспечить принятые решения необходимыми финансами и выполнить наши задачи», -цитирует министра ТАСС.

Эксклюзивное интервью пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в котором он рассуждает о возможных санкциях США, читайте здесь на kp.ru.