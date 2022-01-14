Россия запросила у Турции разъяснения обвинений Казахстана в приглашении сил ОДКБ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия попросила у Турции объяснить заявления помощника президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Казахстан в приглашении миротворческого контингента стран организации договора о коллективной безопасности для урегулирования беспорядков. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В Анкаре было, мягко говоря, непонятное заявление одного из советников президента Эрдогана – он просто осудил действия Казахстана по приглашению ОДКБ. Мы сейчас запросили наших турецких коллег объяснить, что это означает», – сказал глава российского МИД.

По словам Лаврова, у официальных лиц Азербайджана и Турции отправка сил ОДКБ в Казахстан не вызвала «нервной реакции».

Напомним, 11 января 2021 президент Казахстана объявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ, отметив, что через два дня начнется вывод войск организации, который займет не более десяти дней.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 13 января, Министры обороны стран ОДКБ подписали соглашение о выводе сил организации из Казахстана.