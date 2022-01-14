Набиуллина назвала энергопереход мощным долгосрочным проинфляционным фактором

Эльвира Набиуллина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Энергетический переход является мощным долгосрочным проинфляционным фактором, заявила руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Гайдаровском форуме в пятницу, 14 января 2022 года.

По ее словам, влияние энергоперехода на инфляцию объясняется дороговизной экологических технологий и необходимостью крупных инвестиций в их развитие.

"ESG-фактор - это, по сути дела, длящийся шок предложения, аналогично тому, что было с нефтяными ценами в 70-х годах", - уточнила Набиуллина.

Как ранее писал сайт kp.ru, спецпредставитель российского президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что Россия стоит на пороге масштабной трансформации экономики, которая связана с энергопереходом на "чистую энергетику".

По его оценке, процесс будет таким же глобальным как информационная революция, свидетелями которой стало нынешнее поколение, и даже займет аналогичный период – около 30 лет. И коснется это не только электроэнергетики, отметил спецпредставитель президента РФ.