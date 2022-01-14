Курс евро превысил 88 рублей впервые с 20 июля 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс евро в процессе валютных торгов на Московской бирже поднялся на 0,8% по отношению к закрытию предыдущей сессии и превысил 88 рублей, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 14:58 по московскому времени, европейская валюта стоила 88,02 рубля. В последний раз евро превышал 88 рублей 20 июля 2021.Чуть позже он замедлил рост до 87,95 рубля.

Курс доллара поднялся в пятницу, 14 января, до 76,82 рубля. В то же время стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent увеличилась на лондонской бирже ICE до 85,14 доллара за баррель, марки WTI – до 82,62 доллара.

Напомним, накануне курс евро превысил 87 рублей.

Как писал сайт kp.ru, аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.