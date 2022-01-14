Более 700 образцов со штаммом "омикрон" обнаружено в Москве с 20 декабря 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди проб пациентов, уже заразившихся коронавирусной инфекцией, выявили 729 образцов штаммов коронавирусной инфекции «омикрон» в Москве с 20 декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы, отметив, что доля этого штамма превысила 40% в общей картине заражения.

«Доля "омикрона" составляет 41,7% среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января 2022 года», - говорится в заявлении, где уточняется, что эти данные приведены за период с 20 декабря 2021 года по 13 января 2022 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил координационному совету по борьбе с коронавирусом разработать дополнительные меры по борьбе с распространением штаммом «омикрон». Поручения касаются в том числе обеспечения необходимого резерва коек в больницах.

Напомним, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что новый штамм «омикрон» с большой вероятностью будет последней мутацией коронавируса перед уходом в другую популяцию.