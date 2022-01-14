Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в России останется бесплатной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти России не намерены делать вакцинацию против коронавирусной инфекции в России платной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет», – сказал пресс-секретарь президента РФ в беседе с ТАСС на вопрос, планируется ли отменять бесплатные прививки от коронавируса.

Ранее депутат Государственной думы Максим Иванов сообщил, что вакцинация от COVID-19 якобы станет платной. По его словам, такое предложение рассматривается в правительстве страны. Как рассказал парламентарий, кабмин может сделать вакцинацию платной уже с марта этого года.

Тем временем российские туристы получили возможность отправиться в Турцию, чтобы привиться от коронавирусной инфекции зарубежными вакцинами. Раньше вакцинные туры были доступны только тем россиянам, кто имел вид на жительство, теперь – всем туристам. Прививки в турецких больницах россияне могут сделать без предварительной записи, попав на вакцинацию лишь при предъявлении заграничного паспорта.