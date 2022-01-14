Силуанов: Бюджет России по итогам 2021 будет профицитным

Бюджет России по итогам 2021 будет профицитным Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Федеральный бюджет России по итогам 2021 года будет исполнен с профицитом до 0,5% валового внутреннего продукта, заявил министр финансов страны Антон Силуанов.

«С небольшим профицитом. Все будет зависеть от активности наших министерств и ведомств в тратах бюджета в последние дни. В пределах 0,5% будет профицит», – сказал глава Минфина РФ журналистам.

Сначала ведомство запланировало дефицит бюджета в 2,4% ВВП, позже оценивало его в 1%.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что бюджет страны в 2021 году будет профицитным. Позже глава государства говорил, что бюджет России будет профицитным и в 2022 году.

Как писал сайт kp.ru, 28 октября 2021 Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным. В 2022 году доходы бюджета России составят 25,021 триллиона рублей, расходы - 23,694 триллиона. В 2023 году доходы палнируются в размере 25,540 триллиона рублей, расходы - 25,241 триллиона рублей.

Позднее, в 2024 году, потенциальных доходы бюджета оцениваются в 25,831 триллиона рублей, а расходы составят 26,354 триллиона рублей.