Силуанов заявил, что Минфин РФ обеспечит финансами все решения правительства при введении новых санкций Запада

Антон Силуанов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов готово принять необходимые меры и обеспечить все решения российского правительства в случае введения западных санкций. Такое заявление в пятницу, 14 января, сделал министр финансов РФ Антон Силуанов, однако выразил надежду, что США не примут законопроект о новых ограничениях в отношении России.

«Надеюсь, что все-таки разум восторжествует, и этот законопроект так и останется законопроектом. Но в случае, если так будет развиваться ситуация, мы найдем ответы для того, чтобы обеспечить принятые решения необходимыми финансами и выполнить наши задачи», - заявил глава ведомства.

Силуанов отметил, что любые ограничительные меры неприятны для нашей страны, но они также будут касаться «партнеров, которые вводят эти ограничения».

Напомним, ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что от США можно ждать «чего угодно» в вопросе санкций, но отметил, что Россия готова к любому развитию событий в вопросе западных ограничений.