Собянин сообщил, что "омикрон" выявлен у более 50% зараженных в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый штамм коронавируса «омикрон» в Москве зарегистрирован у более половины зараженных COVID-19. Такое заявление в пятницу, 14 января, сделал мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация с каждым днем осложняется в связи с тем, что "омикрон" начинает доминировать в доле заболевших. Последние исследования давали 41%, но на сегодняшний день уже можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших - это заболевшие "омикроном"», - заявил градоначальник в интервью телеканалу «Россия-1», отметив, что динамика распространения нового штамма увеличивается.

Напомним, ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что поликлиники в Москве усиливают свою работу из-за распространения штамма «омикрон», указав на то, что в городе ожидается прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, расширится штат дежурных врачей.