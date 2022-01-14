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Политика14 января 2022 14:49

Глава офиса Зеленского заявил об "абсолютной готовности" Украины стать членом НАТО

Ермак заявил, что Киев рассчитывает получить конкретные сроки по данному вопросу
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава офиса Зеленского заявил об "абсолютной готовности" Украины стать членом НАТО

Глава офиса Зеленского заявил об "абсолютной готовности" Украины стать членом НАТО

Фото: REUTERS

Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина «абсолютно готова» к членству в Североатлантическом альянсе.

«Я думаю, сейчас время, когда надо быть очень честными, транспарентными относительно перспектив Украины в НАТО. В течение определенного периода Украина показала свою принципиальность, что мы абсолютно готовы быть членом НАТО», - заявил руководитель офиса украинского лидера в пятницу, 14 января, во время дискуссии в Атлантическом совете.

Ермак отметил, что Украина рассчитывает получить конкретные сроки по данному вопросу на будущем саммите НАТО в Мадриде летом этого года.

Напомним, накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что возможное вступление Украины в Североатлантический альянс станет пересечением «настоящей красной линии», как и прием в НАТО любой другой страны, имеющих общие границы с Российской Федерацией.