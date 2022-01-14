Мурашко заявил о возрастающем до пяти раз риске повторного заболевания при «омикроне»

Михаил Мурашко заявил, что штамм "омикрон" в пять раз увеличивает риск повторного заболевания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что с приходом на территорию РФ штамма «омикрон» риск повторно заболеть коронавирусной инфекцией увеличился в пять раз. Об этом Мурашко сказал в пятницу 14 января на брифинге по ситуации с COVID-19 на территории России.

Ранее риск повторного заболевания ковидом составлял мене 1 процента, отметил Мурашко. Повторные заболевания в мире встречаются до пяти раз чаще, чем при других штаммах, добавил министр.

Мурашко напомнил о недопустимости самолечения в случае заражения коронавирусной инфекцией и о том, что уникальных симптомов у штамма «омикрон» нет.

«Большинство отмечают головную боль, насморк, заложенность носа, чихание, першение в горле, усталость, продромальное состояние», - отметил он.

Также глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм «омикрон» интенсивно поражает детей, а заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рассказала о 783 инфицированных штаммом «омикрон» в России.