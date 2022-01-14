Псаки заявила, что США пока нечего сообщить о возможности саммита с Россией и Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтону пока нечего сообщить о возможности проведения саммита с Киевом и Москвой. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Мне нечего сообщить в контексте следующих шагов в переговорах или контактах», - заявила представитель Белого дома, отвечая на просьбу оценить предложение Киева о трёхсторонней встрече.

Однако Псаки анонсировала пресс-конференцию президента США Джо Байден, которая состоится на предстоящей неделе. Как она уточнила, мероприятие запланировано на среду, 19 января. По ее словам, согласно расписанию, оно начнется в 16:00 (00:00 мск четверга).

Напомним, накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Байдену организовать трехсторонние переговоры в режиме видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что предложений о саммите Россия - США - Украина от американской стороны пока не поступало.