Умер Жан-Жак Бенекс, французский режиссер

Жан-Жак Бенекс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 75 лет ушел из жизни французский режиссер Жан-Жак Бенекс.

Как передает Agence France-Presse со ссылкой на семью режиссёра, Бенекс умер после продолжительной болезни в своем доме в Париже.

Жан-Жак Бенекс стал известным в 1980-х годах, в его картинах снимались такие знаменитые французские актеры, как Жерар Депардье, Ив Монтан, Беатрис Даль и Ришар Боренже. В 1987 году его картина «Тридцать семь и два по утрам» получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», а фильм «Луна в сточной канаве» получил премию «Золотая пальмовая ветвь» на Каннском кинофестивале в 1983 году.

Кроме того, фильмы Жан-Жак Бенекс девять раз были номинированы на французскую премию «Сезар», а в 2016 году французский режиссёр возглавил жюри XIX Токийского международного кинофестиваля.