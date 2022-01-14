Депутат Иванов извинился за свои слова о введении платной вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы Максим Иванов, который ранее заявил о якобы обсуждаемом в правительстве введении платной вакцинации от коронавируса, уточнил, что это была исключительно его идея, а также назвал свое высказывание опрометчивым.

«Сегодня я опрометчиво заявил о том, что вакцина от COVID-19 может стать платной. Говорил эмоционально», - написал парламентарий на своей странице в Facebook

Иванов признался, что его слова о необходимости платной вакцинации прозвучали неудачно. Особенно депутат подчеркнул, что «никаких планов» в российском правительстве по вопросу введения платы за прививки от коронавируса «не было и нет».

«Это исключительно моя идея, которую я решил озвучить в такой форме. Сожалею о случившемся и приношу свои извинения всем, кого могли взволновать или обидеть мои слова», - заявил он.

Ранее Иванов написал на своей странице в Facebook, что правительство якобы намерено сделать вакцинацию от коронавируса платной. Однако это заявление опроверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который заявил, что прививка от коронавируса в России останется бесплатной. Позже сообщение парламентария опровергли и в Госдуме.