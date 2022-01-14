«Газпром» подал иск против польской компании PGNiG

«Газпром» подал иск к польской компании PGNiG Фото: GLOBAL LOOK PRESS

14 января российский холдинг «Газпром» подал в международный Арбитражный суд Стокгольма иск против польской компании PGNiG для пересмотра цены по контракту. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром экспорт», уточнив, что обращение касается контрактного периода с ноября 2017 года.

В сообщении говорится, что российская сторона добивается «ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией АО «ПГНиГ» от 1996 года». В «Газпром экспорте» отметили, что Москва готова вести коммерческие переговоры, чтобы найти возможности урегулирования спора путем диалога.

Польская сторона сообщила, что компания PGNiG получила извещение об обращении в суд. Указывается, что «Газпром» требует увеличить цену поставок газа в Польшу по Ямальскому контракту за период от 8 декабря 2017 года до 9 ноября 2020 года, причем в Варшаве считают это требование необоснованным.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в 2015 году PGNiG подала иск против «Газпрома», требуя снизить цену на газ. Тогда Стокгольмский арбитраж встал на сторону российского холдинга. А в октябре прошлого года польский концерн попросил Россию снизить стоимость голубого газа по контракту.

К слову, на днях стало известно, что в Польше заработал сайт, на котором потребителям газа объясняют, что цены на голубое топлива растут из-за пандемии и «Газпрома», а также дают советы по экономии газа в быту.