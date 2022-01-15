Теннисист Новак Джокович задержан иммиграционной полицией Австралии

Новака Джоковича могут отстранить от участия в турнире Australian Open Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сербский теннисист Новак Джокович опять задержан иммиграционной полицией Австралии после того, как его австралийскую визу аннулировали второй раз, передает британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

34-летнкему спортсмену грозит депортация и на ближайшие три года – запрет на въезд в страну, где он уже в понедельник, 17 января, должен принять участие в Открытом чемпионате мира по теннису Australian Open в Мельбурне.

Дело в том, что серб не прошел вакцинацию против коронавируса, поэтому в пятницу, 14 января, австралийский министр по делам иммиграции Алекс Хоук повторно аннулировал визу первой ракетки мира «в общественных интересах». Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что решение было принято после «тщательного рассмотрения». Адвокаты непривитого спортсмена подали апелляцию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сербский теннисист пытается доказать, что прививка от COVID-19 ему не нужна, поскольку он переболел ковидом всего месяц назад, полностью выздоровел и не представляет никакой опасности для окружающих. Новак Джокович представил австралийским властям справки о своем заболевании, но пока у него не получается добиться права принять участие в турнире.

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Сербского теннисиста и первую ракетку мира Новака Джоковича могут отстранить от участия в турнире Australian Open. Более того, Джоковича хотят депортировать из Австралии, и все из-за странного отношения теннисиста к вакцинации. Похоже, Джокович даже получил «липовый» медотвод, чем напугал всю Австралию (подробности).