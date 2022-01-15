Гинцбург посоветовал пожилым людям при ревакцинации выбирать «Спутник V»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

При ревакцинации против коронавируса желательно использовать препарат «Спутник Лайт», но людям пожилого возраста для третьей прививки лучше выбрать вакцину «Спутник V». Такой совет россиянам дал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Нужно выбирать «Спутник Лайт». Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать «Спутник V», - сказал ученый в беседе с РИА Новости.

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировано пять вакцин: «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), «Спутник Лайт», « ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «Ковивак». Сайт kp.ru подробно рассказывал, чем эти препараты друг от друга отличаются, об особенностях их применения, и кому какую прививку лучше выбрать.

22 декабря 2021 года Минздрав России зарегистрировал препарат «Мир – 19», предназначенный для лечения больных «ковидом» от 18 до 65 лет. Иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «КП», кому противопоказано это лекарство и как оно будет работать.

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