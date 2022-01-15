Что произошло в ночь на 15 января

«КП» – о последних новостях на утро 15 января 2022 года Фото: REUTERS

14 января российский холдинг «Газпром» подал в международный Арбитражный суд Стокгольма иск против польской компании PGNiG для пересмотра цены по контракту. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром экспорт», уточнив, что обращение касается контрактного периода с ноября 2017 года.

Постоянно звучащие из Соединенных Штатов обвинения в адрес России по поводу подготовки некоего предлога для «вторжения» на Украину голословны и бездоказательны, а подобные заявления – очередное подтверждение непрекращающегося информационного давления на Москву. Об этом заявило российское посольство в Вашингтоне после того, как в Белом доме назвали «сроки» предполагаемого «нападения», а в Пентагоне заявили о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио представил свой новый проект санкций в отношении российского руководства и лично президента России Владимира Путина на случай обострения ситуации вокруг Украины.

Между тем, ранее общаясь с журналистами, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал жёсткое заявление, которое касалось возможных новых санкций против нашей страны и ее лидера: «Введение санкций против главы государства и против главы России, ещё раз повторяю, это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений», - сказал официальный представитель Кремля.

Накануне в Москве задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в финансировании террористов. По версии следствия, этот человек входил в группу, которая отправляла деньги исламистам в Сирии и Ираке.

Один из задержанных в России хакеров причастен к атаке на американский трубопровод Colonial Pipeline, заявили в Белом доме. Вчера стало известно, что сотрудники ФСБ после обращения США задержали группу хакеров REvil, рассылавших вирусы для вымогательства выкупа за разблокировку компьютерных систем. У них были изъяты 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов и 500 тысяч евро, а также 20 премиум-автомобилей, которые были куплены на украденные деньги.

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в эксклюзивном интервью kp.ru рассказал, почему не отрывался от «Комсомолки» во время беспорядков в стране и зачем новому министру информации надо дать время. Он отметил, что оценивать Умарова можно будет по его работе на посту.

К слову, теперь у России новый посол в Белоруссии. На портале правовых актов появился указ президента по этому поводу: «Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия». Мы разбирались, почему Владимир Путин назначил послом в Минске именно Бориса Грызлова.

При ревакцинации против коронавируса желательно использовать препарат «Спутник Лайт», но людям пожилого возраста для третьей прививки лучше выбрать вакцину «Спутник V». Такой совет россиянам дал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Тем временем правительство отложило на неопределенный срок второе чтение законопроекта об обязательных QR-кодах в общественных местах. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, документ нужно переработать с учетом опасности штамма «омикрон», поэтому ко второму чтению в законопроект будут внесены существенные поправки.

После 1 февраля в России начнут выдавать сертификат переболевшего коронавирусом. Чтобы его получить, нужно будет сдать тест на антитела, действовать такие сертификаты будут от шести месяцев до года. «КП» разъясняет новые правила.