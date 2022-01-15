США хотят обсудить ситуацию по Украине в СБ ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов намерены поднять вопрос напряженности вокруг Украины в Совете безопасности ООН, если обострение ситуации произойдет из-за России, рассказал один из высокопоставленных американских чиновников.

Как передает Foreign Policy, в Белом доме считают, что не имеют серьезных возможностей для противостояния России в ООН, поскольку и РФ есть право вето. Выход Вашингтон видит в обращении в Совбез организации, так как оно может привлечь внимание мирового сообщества к украинскому кризису.

Тем самым американские власти надеются показать, насколько Москва «изолирована в СБ ООН и на мировой арене», заявил чиновник. Кроме того, такой шаг позволит противостоять волне «российской деизинформации», полагают в Вашингтоне. Вероятно, это также побудит отвернуться от России власти Китая, отмечается в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что после переговоров с Россией по гарантиям безопасности Соединенные Штаты ждут от Москвы решения по ситуации вокруг Украины.