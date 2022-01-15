Эпидемиолог рассказала о возникающих после перенесенного коронавируса антителах-мусорщиках Фото: REUTERS

После перенесенной коронавирусной инфекции в организме человека возрастает число антител, очищающих его от погибших клеток, сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова. По ее словам, такие антитела называют «мусорщиками».

«Антитела к клеткам разных органов и тканей человека, или аутоантитела, необходимы для очистки организма от старых погибших клеток, поскольку идет постоянный процесс обновления. Такие аутоантитела называют иногда антителами-мусорщиками. При любом инфекционном заболевании количество погибающих клеток растет», – рассказала она в беседе с РИА Новости.

Если количество пораженных клеток во время коронавируса большое, то число аутонантител и их активность увеличивается. В этом случае они могут атаковать и здоровые клетки, предупредила специалист. Как отметила Руженцова, данных о симптоматике при повышении уровня аутоантител пока нет. В свою очередь врач-иммунолог Анна Топтыгина рассказала, что после болезни аутоиммунные процессы развиваются редко и приходятся только на 2-3% пациентов и чаще всего из-за несвоевременного или неправильного лечения.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, могут ли антитела атаковать организм после вакцинации от коронавируса.