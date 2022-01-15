Путин поздравил сотрудников СК с годовщиной образования ведомства Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета РФ с 11-й годовщиной образования ведомства как самостоятельного федерального государственного органа.

«За прошедшее время Следственный комитет доказал свою эффективность, стал одним из важнейших, ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. Сохраняя и развивая сложившиеся в ведомстве традиции, вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твердо отстаиваете интересы государства, права и свободы граждан России», – приводятся слова телеграммы Путина на сайте Кремля.

Как отметил глава государства, от личных и профессиональных качеств сотрудников СК зависят успешное решение стоящих перед ведомством задач, а также «вера людей в торжество закона и справедливости».

Следственный комитет России появился как самостоятельный федеральный государственный орган 15 января 2011 года на базе Следственного комитета при прокуратуре РФ. СК является государственной военизированной организацией и наделен правом производства предварительного расследования в форме предварительного следствия. В ведомстве предусмотрены военная, правоохранительная и гражданская государственные службы.