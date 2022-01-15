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Происшествия15 января 2022 7:22

Полиция заявила, что погибшая в Казахстане россиянка получила огнестрельное ранение

Она проживала в республике на основании вида на жительство
Абдулла ШАКИРОВ
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Полиция заявила, что погибшая в Казахстане россиянка получила огнестрельное ранение

Полиция заявила, что погибшая в Казахстане россиянка получила огнестрельное ранение

Фото: REUTERS

Погибшая в ходе протестов в Казахстане гражданка России скончалась от огнестрельного ранения, рассказали в департаменте полиции Жамбылской области республики.

По информации РИА Новости, женщина проживала в Казахстане на основании вида на жительство. Она погибла, когда участники беспорядков открыли стрельбу. В полиции заявили, что ранее появившаяся информация о ножевых ранениях россиянки не соответствует действительности.

В настоящее время ведется следствие.

Как писал сайт kp.ru, о гибели гражданки России во время беспорядков в Казахстане сообщили накануне в посольстве РФ. По информации диппредставительства, трагедия произошла в городе Тараз Жамбылской области (юг Казахстана). Россиянка погибла 6 января 2021 во время погромов от рук бандитов. Сообщалось, что погибшая – 37-летняя мать троих детей М.Ким. На женщину напали, когда она шла с работы.