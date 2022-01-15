Путин поручил представить предложения по ж/д маршруту до Баренцева моря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству представить идеи по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги. Соответствующие поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля в субботу, 15 января.

«Представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги», - говорится в перечне поручений российского лидера.

Ответственным за исполнение данного поручения российский президент назначил премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство должно представить предложения главе государства до 10 мая текущего года. Кроме того, кабмину было поручено обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по подготовке празднования 50-летнего юбилея со дня начала строительства Байкало-Амурской магистрали в 2024 году.

Напомним, ранее Путин поручил Мишустину заняться решением проблем, о которых журналисты из российских регионов говорили на прошедший в декабре большой пресс-конференцией. Среди прочего глава государства отметил запуск поездов по дополнительным направлениям из Йошкар-Олы.