Минсельхоз и Минпромторг не планируют замораживать цены на сахар и масло Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство не собирается вновь прибегать к соглашениям с бизнесом и торговлей для сдерживания цен на продукты питания, а планируют применять только рыночные механизмы стабилизации.

Как передает «Газета.Ru», в Минпромторге и Минсельхозе сообщили об отсутствии планов замораживать цены на сахар и масло, уточнив, что отказались от такой идеи в пользу новых решений.

«Вопрос продления соглашения о принятии мер по снижению и поддержанию цен на сахар и масло подсолнечное и принятия подобных соглашений по другим товарам не обсуждается», - сообщили изданию в Минпромторге.

Отмечается, что Минсельхоз собирается ввести «комплекс мер таможенно-тарифного регулирования по основным категориям продукции», куда входят зерновые культуры, подсолнечное масло, а также сахар и мясо.

Минпромторг намерен использовать механизм, который фиксирует предельные цены на социально значимые товары. Если рост cстоимости продукта существенно превысит общую инфляцию, об этом сообщат в ведомство, за которым закреплены конкретные товары и услуги. Вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) будут подготовлены предложения по стабилизации цен.

Напомним, ранее Минсельхоз допустил введение тарифной квоты для импорта сахара в 2022 году. В ведомстве указали на необходимость обеспечения внутренней потребности.