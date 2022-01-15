Депутат Слуцкий заявил, что Россия рассчитывает на продолжение переговоров с США и НАТО

Леонид Слуцкий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия ожидает продолжения переговоров с США и НАТО, а не их имитацию. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, отметив, что речь идет и об ответах по гарантиям безопасности в письменном виде по каждому пункту документов.

«Россия, безусловно, рассчитывает на продолжение переговоров, а не их имитацию. Но прежде всего Москва ждет от США и НАТО ответов в письменном виде по каждому из предложенных пунктов» - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Слуцкий также назвал «абсолютным императивом» вопросы о нерасширении Североатлантического альянса на Восток и неразмещении ударных вооружений вблизи российских границ.

Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что Вашингтон и НАТО готовы провести новые переговоры с Москвой по гарантиям безопасности в Европе. Ранее США пообещали предоставить письменный ответ на предложения России по безопасности.