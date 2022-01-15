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В мире15 января 2022 16:52

Генпрокуратура Казахстана расследует 546 уголовных дел по результатам массовых беспорядков

44 дела открыто по фактам терроризма
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Генпрокуратура Казахстана расследует 546 уголовных дел по результатам массовых беспорядков

Генпрокуратура Казахстана расследует 546 уголовных дел по результатам массовых беспорядков

Фото: REUTERS

По результатам массовых беспорядков в Казахстане возбуждено и расследуются 546 уголовных дел. Такие данные в субботу, 15 января, привел начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры республики Серик Шалабаев.

«На сегодня следственно-оперативной группой расследуются 546 уголовных дел, в том числе 44 по фактам терроризма, 34 по массовым беспорядкам, 19 по убийствам», - сообщил представитель прокуратуры.

Серик Шалабаев также заявил, что в изоляторы временного содержания водворено 672 подозреваемых в совершении преступлений, из которых 446 с санкции суда взяты под стражу.

Как писал сайт kp.ru, ранее Шалабаев сообщил, что во время беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, среди которых 19 силовиков, а пострадали 4 578 человек, в том числе 3 393 сотрудника силовых ведомств.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Генпрокуратуре смягчить наказание для тех, у кого не найдется отягчающих обстоятельств, однако подчеркнул, что лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом.