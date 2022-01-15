Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против COVID-сертификатов в Риме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Участники мероприятия по просьбе организаторов разместились сидя, чтобы находиться на социальной дистанции друг от друга, однако для полноценного сидячего протеста места для всех не хватило, поэтому прибывшие позже остаются на ногах.

Протестную акцию организовали малые организации и движения, объединившиеся под инициативой «Правда это свобода». Участники принесли с собой плакаты с лозунгами против «диктатуры», а среди баннеров можно увидеть слоганы «нет тирании хуже, чем та, что происходит в тени закона», «наказание для тех, кто не прогибается под green pass - (голодная) смерть», «журналисты лгут, когда их шантажируют».

Один из организаторов акции Анджело Дистефано заявил, что участники не ставят целью разделить население на сторонников и противников вакцинации от коронавируса, а выступают против самой системы «зелёных пропусков».

«Мы не хотим дискриминации, мы решили выйти на поле, чтобы защитить наши права - социальные и экономические, потому свобода это первейшее и универсальное право человека», - приводит РИА Новости слова организатора.

Напомним, ранее в Италии ввели штраф для жителей старше 50 лет за отказ вакцинироваться от коронавируса. Сумма наказания составит 100 евро.