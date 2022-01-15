Генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане во время беспорядков действовали организованные группы Фото: REUTERS

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что во время беспорядков в Казахстане действовали хорошо организованные группы, которые преследовали террористические цели. По его словам, по всей видимости было задействовано много «заготовленного заранее оружия».

«Там отмечалось действие групп не только такого криминального характера: бандитов, мародеров, - но и организованных вооруженных групп, которые уже преследовали другие цели, можно сказать, террористические цели», - заявил генсек ОДКБ в интервью телеканалу «Беларусь 1», отметив, что эти группы были хорошо подготовленными, а также явно обученными таким действиям.

Зась указал на то, что в ходе беспорядков в республике использовалось много оружия, причем не только вынесенное из оружейных магазинов или захваченное у силовиков, но и, «по всей видимости, было и оружие, заготовленное заранее».

Кроме того, генсек ОДКБ добавил, что среди задержанных есть иностранцы. «Но говорить о том, что там превалируют иностранцы, конечно, нельзя», - уточнил он.

Как писал сайт kp.ru, накануне сообщалось, что по результатам массовых беспорядков Генпрокуратура Казахстана расследует 546 уголовных дел, 44 из которых открыто по фактам терроризма.