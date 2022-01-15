Норвежские ученые и кулинары признали "захватническую" русскую горбушу деликатесом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвежские специалисты и кулинары признали, что ошибочно назвали горбушу «захватнической» русской рыбой, угрожающей экосистеме, и теперь дали ей название «суперфуд», который может принести большую прибыль стране.

Как передает телеканал NRK, ученые исследовали качество горбуши в норвежских водах, после чего пришли к выводу, что она может стать источником заработка для местных жителей.

«Горбуша - превосходная рыба, можно сказать, суперфуд. Она больше похожа на семгу, гольца и кумжу, чем на аквакультурного лосося», - заявил исследователь Турбьерн из научно-исследовательского института пищевых продуктов Nofima.

Напомним, ранее в Норвегии испугались «вторжения» горбуши, которую местные жители назвали «русским захватчиком» или «русским лососем». Говорилось о том, что при появлении большого числа горбуш местные лососи вряд ли смогут выдержать конкуренцию за питание. При этом министр рыболовства королевства положительно оценил вкусовые качества горбуши, несмотря на то что эту рыбу можно есть только в начале сезона.