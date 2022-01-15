Представители оборонных ведомств США и Украины обсудили ситуацию с безопасностью в Восточной Европе Фото: REUTERS

В ходе телефонного разговора в субботу, 15 января, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли обсудил с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным вопросы безопасности в Восточной Европе. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

«Продолжили обмен мнениями и оценками касательно развития ситуации с безопасностью в Восточной Европе», - говорится в заявлении, где отмечается, что Украина «является ключевым партнером НАТО и играет критически важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе».

Напомним, днем ранее, 14 января, руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина «абсолютно готова» к членству в Североатлантическом альянсе, отметив, что Киев рассчитывает получить конкретные сроки по данному вопросу на будущем саммите НАТО в Мадриде летом этого года.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что возможное вступление Украины в Североатлантический альянс станет пересечением «настоящей красной линии», как и прием в НАТО любой другой страны, имеющих общие границы с Россией.