В Италии заявили, что бустерная доза почти на 98% сокращает риск тяжелого течения коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Данные Высшего института здоровья Италии говорят о том, что вакцина от коронавирусной инфекции на 98% предотвращает тяжелое протекание заболевания при введении третьей дозы.

«Эффективность в предупреждении ... тяжелого течения заболевания у лиц, привитых дополнительной дозой, составляет 98%», - говорится в опубликованном докладе.

На сегодняшний день, в Италии полный цикл вакцинации прошли почти 87% лиц старше 12 лет. Сделано свыше 119 млн инъекций вакцины от СOVID-19.

Напомним, ранее глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери сообщил, что бустерные прививки от коронавирусной инфекции придется делать, вероятно, каждый год. Кроме того, он уточнил, что если проводить бустерную вакцинацию слишком часто, например, каждые четыре месяца, то могут возникнуть проблемы с иммунным ответом, поскольку иммунная система будет «перегружена».