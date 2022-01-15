Премьер-министр Словакии раскритиковал генпрокурора страны за поездку в Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер раскритиковал генерального прокурора республики Мароша Жилинку за поездку в Москву, которую тот совершил с 11 по 13 января для участия в празднованиях по случаю 300-летия прокуратуры России.

«Со странами [как Россия], имеющими проблемы с уважением основных прав [человека] и свобод, осуществляющими эскалацию военной напряженности или нарушающими территориальную целостность других стран, по моему мнению, мы не должны праздновать», - приводит слова главы правительства Словацкое радио.

Хегер также осудил встречу генпрокурора республики с российским коллегой Игорем Красновым, внесенным в санкционный список Евросоюза, а также раскритиковал договоренность о сотрудничестве их ведомств в борьбе с киберпреступностью. По его словам, Москва представляет угрозу в киберпространстве для Европейского Союза.

Глава правительства Словакии заявил, что Жилинка хочет быть «щитом в руках оппозиции».

«Господин премьер Словакии, заверяю вас, что я не являюсь и никогда не буду щитом, защищающим интересы политиков коалиции или оппозиции. Я сейчас и всегда буду исключительно щитом, оберегающим права и охраняемые законом интересы физических и юридических лиц», - ответил генпрокурор на своей странице в Facebook.